Вчера, 11 мая, в Беларуси прошли торжества в честь дня памяти святителя Кирилла Туровского.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, прибыл в город Туров и возглавил торжества, посвящённые дню памяти святителя, сообщает официальный портал БПЦ.

Божественная литургия была совершена в павильоне над фундаментом древнего кафедрального собора, который был разрушен землетрясением в XIII веке.

После богослужения все участники торжеств проследовали к памятнику святителю Кириллу Туровскому и совершили чин славления святителю Кириллу.

Патриарший Экзарх поздравил духовенство и благочестивых паломников с праздником и обратился ко всем присутствующим со словом назидания, а затем состоялся праздничный концерт.

Также митрополит Павел совершил чин освящения вновь сооружённого иконостаса в кафедральном соборе в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских.