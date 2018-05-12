В Беларуси прошли торжества в честь дня памяти святителя Кирилла Туровского

18:11, 12 мая 2018
Православие
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В Беларуси прошли торжества в честь дня памяти святителя Кирилла Туровского / church.bу

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, прибыл в город Туров и возглавил торжества, посвящённые дню памяти святителя, сообщает официальный портал БПЦ. 

/ church.bу

Божественная литургия была совершена в павильоне над фундаментом древнего кафедрального собора, который был разрушен землетрясением в XIII веке. 

/ church.bу

После богослужения все участники торжеств проследовали к памятнику святителю Кириллу Туровскому и совершили чин славления святителю Кириллу. 

/ church.bу

Патриарший Экзарх поздравил духовенство и благочестивых паломников с праздником и обратился ко всем присутствующим со словом назидания, а затем состоялся праздничный концерт.

Также митрополит Павел совершил чин освящения вновь сооружённого иконостаса в кафедральном соборе в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских.

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