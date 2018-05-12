Константинополь не спешит предоставлять автокефалию Украинской Церкви

Дата синода Константинопольского патриархата, на котором будет рассматриваться вопрос предоставления автокефалии Православной церкви в Украине, перенесена.

Об этом в эфире «5-го канала» сообщила заведующая отделом философии и истории религии Института философии НАНУ Людмила Филипович, пишет «ЗИК».

«Дату проведения синода перенесли на июнь. Это, наверное, связано с тем, что патриарх не очень хорошо себя чувствует, а возможно, со сложностями, которые возникли в процессе, как он сказал, консультирования с различными православными церквями», – рассказала Филипович.

Она также уточнила: противостояние внутри Церкви существуют, и не все поддержат решение об автокефалии УПЦ.

«Мы понимаем прекрасно, что есть те, которые никогда не поддержат автокефалию Украинской православной церкви. Они о себе заявили, не приехав на собор в 2016 году на Крит. Поэтому есть определенное противостояние внутри этой Вселенской православной церкви между различными группами интересов», – отметила Филипович.