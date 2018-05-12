В Донском монастыре встретили мощи святителя Луки Крымского

Вчера, 11 мая, из Симферополя в Москву были принесены мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского.

В Донском монастыре состоялись торжественная встреча мощей и богослужение, сообщает сайт журнала «Фома».

Святыня будет находиться в обители до 17 мая, после чего ее перенесут в храм Троицы Живоначальной в Останкине, где она будет пребывать с 18 по 22 мая.

Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) - архиепископ Симферопольский и Крымский, российский и советский хирург, учёный, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, профессор, доктор богословия и лауреат Сталинской премии первой степени.

22 ноября 1995 года решением Синода Украинской Православной Церкви архиепископ Симферопольский и Крымский Лука причислен к лику местночтимых святых. В 2000 году на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви архиепископ Лука был причислен к сонму новомучеников и исповедников.