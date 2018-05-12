В Донском монастыре встретили мощи святителя Луки Крымского

13:37, 12 мая 2018
Православие
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Святыня будет находиться в обители до 17 мая / foma.ru

В Донском монастыре состоялись торжественная встреча мощей и богослужение, сообщает сайт журнала «Фома».

/ foma.ru

Святыня будет находиться в обители до 17 мая, после чего ее перенесут в храм Троицы Живоначальной в Останкине, где она будет пребывать с 18 по 22 мая.

/ foma.ru

Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) - архиепископ Симферопольский и Крымский, российский и советский хирург, учёный, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, профессор, доктор богословия и лауреат Сталинской премии первой степени.

/ foma.ru

22 ноября 1995 года решением Синода Украинской Православной Церкви архиепископ Симферопольский и Крымский Лука причислен к лику местночтимых святых. В 2000 году на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви архиепископ Лука был причислен к сонму новомучеников и исповедников.

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