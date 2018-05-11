Собор Сербской Православной Церкви канонизировал трех сербов, мученически убитых за веру албанцами

Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви, работа которого продолжалась с 28 апреля по 10 мая, принял решение о канонизации нескольких святых.

Собор единогласно принял решение канонизировать трех православных христиан-сербов, мученически убитых за свою веру албанцами - Григория Печского, Василия Печского и Босильки Раичич и с ними пострадавших, сообщает "Седмица" со ссылкой на официальный сайт Сербской Православной Церкви.

Григорий Печский (XVII–XVIII в.) был молодым насельником монастыря Печская патриархия. Он был мученически убит после того как отказался принять мусульманскую веру. На месте, где его тайно похоронили христиане, стали происходить чудеса, поэтому позже возвели небольшую церковь. В середине ХХ в. власти на этом месте решили построить здание института и снести церковь, при разборке которой было обнаружено нетленное тело мученика. Днем его памяти установлено 22 января.

Василий Печский (XVII в.) работал пекарем в г. Печ. Когда албанцы украли его юную красавицу-дочь, он решил заступиться за ее честь и попросить не обращать ее в мусульманство. Но албанцы жестоко избили его ятаганом и бросили умирать. Место его захоронения стало почитаться православными, которые возвели церковь, однако турки вскоре ее разрушили. Место захоронения было окончательно уничтожено во время военных действий в Косово и Метохии в 1999 г. Днем его память установлено 29 апреля.

Босильке Раичич (XVIII в.) было 17 лет, когда ее украли албанцы. Она категорически отказалась выходить замуж за албанца и перейти в его веру и выдержала все мучения. Потом ее вывезли из села и растерзали, а родственникам запретили хоронить ее останки. В народе место ее кончины получило название «Гроб девушки», а в Печском монастыре вскоре появилась фреска с ее изображением. Днем ее памяти установлено 13 октября.