Митрополит Онуфрий благословил сестер милосердия новой Марфо-Мариинской обители

Сегодня, 11 мая, Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял в своей резиденции на территории Киево-Печерской лавры сестер Марфо-Мариинской обители, которая недавно начала свою работу в Киеве.

Сестры поздравили Митрополита со светлым праздником Воскресения Христова, пожелали Предстоятелю крепкого здоровья и Господнего благословения в его трудах. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Духовник сестричества протоиерей Иоанн Гориа рассказал Его Блаженству о работе сестричества в Киеве и взял благословение на дальнейшие труды сестер.

Его Блаженство поздравил сестер со светлым Воскресением Христовым и пожелал им Господнего благословения на молитвы и труды.