Каждый настоятель храма должен знать всех одиноких и нуждающихся прихожан, считает Патриарх Кирилл

Каждый приход должен активно заниматься социальным служением, а каждый настоятель храма должен знать всех одиноких и нуждающихся из числа своих прихожан.

Такое мнение высказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл на заседании Высшего Церковного Совета, сообщает cайт журнала «Фома».

«Посещая епархии, я нередко сталкиваюсь с непониманием духовенства, а иногда даже не в полной мере и епископата относительно того акцента, который мы делаем на социальной работе, то объясняю простыми словами - проповедовать мало, нужно творить добрые дела», - сказал он.

Патриарх считает, что «каждый настоятель должен знать всех одиноких и нуждающихся людей в своем приходе», так как именно с этого, по его словам, «начинается церковная благотворительность».

Приведя пример взаимодействия приходов с лечебными, пенитенциарными (тюремными) и детскими учреждениями, Патриарх Кирилл заметил, что такая организация социальной работы должна развиваться не только в больших городах, но и на местах.