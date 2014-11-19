Митрополит Ровенский и Острожский УПЦ отозвал свою подпись под меморандумом с призывом к единой Поместной Церкви (укр.)

Митрополит Рівненський і Острозький Української Православної Церкви відкликав свій підпис під меморандумом із закликом до створення в Україні єдиної Помісної Православної Церкви. Текст документу розміщено на офіційному сайті Рівненської єпархії УПЦ.

"13 листопада представники деяких християнських конфесій Рівненської області підписали так званий Меморандум, один із пунктів якого мав принести у майбутньому до мирного врегулювання релігійних конфліктів. Щиро надіючись, що захоплення православних храмів більше не буде, а всі релігійні конфлікти у майбутньому будуть вирішуватись мирно і справедливо, я, як Керуючий Рівненською єпархією Української Православної Церкви, підписав Меморандум.

Ознайомившись з ним, багато представників духовенства і простих віруючих єпархії сприйняли підписаний Меморандум як зраду Православної віри. Почались різного роду кривотолки, що ведуть в єпархії до церковної нестабільності.

Крім того, прихильники УПЦ КП, грубо порушують пункт №4 Меморандуму, в якому мова йде про припинення захоплень православних храмів, через три дні підписання Меморандуму, а саме 15 листопада, зробили нові спроби захопити храми в селах Птича Дубенського району та Бадівка Острозького району. Провокації з боку УПЦ КП не припиняються.

Виходячи з вищевказаного я відкликаю свій підпис під Меморандумом, як документом, який не приніс миру і стабільності для православних віруючих Рівненщини.

Всю вину за його порушення повністю покладаю на прихильників УПЦ КП. Від нині Меморандум для духовенства і віруючих Рівненської Єпархії Української Православної Церкви цілком втрачає свою юридичну силу.

Закликаю православних віруючих зберігаючи мир і церковну стабільність, підносити свої молитви за нашу Православну Церкву, за нашу Батьківщину і за всіх нас".