На Ровенщине верующие пройдут 120 км крестным ходом за мир в Украине

В Неделю Всех святых, 3 июня, начнется крестный ход с Чудотворной иконой Божией Матери “Отчаянных Единая Надежда”, перед которой молился прпеподобний Амфилохий Почаевский и с иконой святого семейства Иоакима и Анны и Пресвятой Богородицы с частицей мощей святой праведной Анны.

Крестный ход начнется от Свято-Георгиевского подворья г.Ровно и пройдет до скита святой праведной Анны в селе Онишковцы за шесть дней расстояние в 120 километров, сообщается на сайте Ровенской епархии УПЦ.

Каждый день во время крестного хода будет совершаться Божественная Литургия, молебны и акафисты к Пресвятой Богородице и к Иоакиму и Анне, которые имеют особую благодать от Бога помогать семьям, которые молятся о даровании детей.

"Все желающие православные христиане смогут исповедаться, причаститься и помолиться, чтобы была любовь и согласие в наших семьях, и чтобы Господь благословил миром нашу землю", - сообщают организаторы и приглашают всех желающих принять участие в крестном ходе за мир в Украине.

Контактные телефоны (067) 29-57-261, (050) 43-54-401.