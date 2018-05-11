В РПЦ считают, что кризисные центры для женщин должны быть в каждой епархии

Патриарх Кирилл считает, что в каждой епархии Русской Православной Церкви должны быть созданы приюты для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации.

Об этом Патриарх сказал в пятницу 11 мая на заседании Высшего Церковного Совета в Москве, передает "Фома".

"Задача заключается в том, чтобы в каждой епархии было такое учреждение, потому что в каждой епархии есть женщины, которые нуждаются в поддержке, одинокие женщины", - пояснил Патриарх Кирилл.

При этом он отметил, что речь идет не только о женщинах, отказавшихся делать аборт и родивших, которым после этого некуда идти, но и обо всех женщинах, переживающих какую-либо трудную ситуацию.

"Церковь должна открыть свои двери и помогать таким женщинам", - подчеркнул Патриарх Кирилл.

В связи с этим он обратился к главам епархий с просьбой, чтобы они «продолжили ту работу, которая сейчас достаточно успешно осуществляется, и чтобы создание приютов для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стало одним из приоритетов нашей работы».