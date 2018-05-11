Создание в Украине параллельной церковной юрисдикции обречет мечту о единой Церкви - Митрополит Антоний

Допустить в Украине параллельную церковную юрисдикцию - значит забыть о единой Украинской Церкви.

Об этом сказал Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в своем интервью греческому агентству церковных новостей «Ромфея», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Кроме того, я хотел бы сказать тем, кто свои антицерковные действия объясняет якобы попытками восстановить единство Православия в Украине: если мы будем иметь в Украине параллельную юрисдикцию, то это означает, что в нашей стране мы уже никогда не будем иметь единой Украинской Церкви, и наш народ будет разделен на века».

В общении с греческим изданием, митрополит Антоний также рассказал об отношении Украинской Православной Церкви к упомянутой инициативе и о ее возможных последствиях.

«Боюсь, чтобы это ни привело к всеправославному скандалу», - в частности сказал владыка.

Иерарх призвал к осознанию четкой ответственности «перед Богом и перед Церковью Христовой за наши действия».

Напомним, ранее Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время воскресной проповеди отметил, что, несмотря на настояния политиков, "нам надо беречь то, что у нас есть". А митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в своем интервью подчеркнул, что Поместные Православные Церкви мира негативно относятся к идее предоставления автокефалии раскольникам.