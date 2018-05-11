На Волыни тысячи верующих почтили Межиричскую икону Божьей Матери

Вчера, 10 мая, в Свято-Троицком Межиричском мужском монастыре почтили величайшую святыню Ровенщины – икону Божией Матери «Жизнеподательница».

Духовенство восхваляло икону в песнопениях во время Литургии, а затем ее вынесли на крестный ход, чтобы тысячи верующих смогли поклониться «Жизнеподательнице», сообщает сайт Ровненской епархии УПЦ.

В этом году Божественную литургию по случаю празднования возглавил викарий Ровенской епархии УПЦ епископ Пимен.

Чудотворный образ Божией Матери «Жизнеподательница» является покровителем Межиричского монастыря уже более шести веков. В летописях указано, что написана икона была в ХIV веке и привезена князем Острожским от Вселенского Патриарха как подарок и благословение князю за заботы и охрану Православия.

«Жизнеподательнице» молились об исцелении и князья, и шляхта, и простой люд, когда же получали желаемое за горячие молитвы, не забывали поблагодарить Богоматерь. Так на образе появилась позолота, серебряный оклад и кресты с драгоценными камнями, кольца, цепочки и другие украшения.