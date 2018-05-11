Управляющий делами УПЦ в Черногории принимает участие в торжествах в честь святителя Василия Острожского
10:45, 11 мая 2018Православие
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Вчера Митрополит Антоний прибыл в в Черногорию / news.church.ua
Вчера, 10 мая, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и по приглашению митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия, Управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний прибыл в город Никшич (Черногория) для участия в празднованиях, посвященных дню памяти святителя Василия Острожского.
Митрополит Антоний посетил Кафедральный собор в честь святителя Василия Острожского, где совершил молебен. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
После молитвы с приветственным словом к гостю обратился епископ Будимлянский и Никшицкий Иоанникий. Далее состоялся концерт хора Кафедрального собора.
Управляющий делами УПЦ принимает участие в торжествах в честь святителя Василия Острожского / news.church.ua
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