Управляющий делами УПЦ в Черногории принимает участие в торжествах в честь святителя Василия Острожского

Вчера, 10 мая, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и по приглашению митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия, Управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний прибыл в город Никшич (Черногория) для участия в празднованиях, посвященных дню памяти святителя Василия Острожского.

Митрополит Антоний посетил Кафедральный собор в честь святителя Василия Острожского, где совершил молебен. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После молитвы с приветственным словом к гостю обратился епископ Будимлянский и Никшицкий Иоанникий. Далее состоялся концерт хора Кафедрального собора.