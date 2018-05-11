Волыняне отметили день памяти всех святых земли Волынской крестным ходом

В день 10 мая в церковном календаре упоминается память святителя Стефана, епископа Владимир-Волынского и Собора Волынских святых.

Этот день волыняне отметили торжественным богослужением и крестным ходом, сообщает пресс-служба Владимир-Волынской епархии УПЦ.

Владимир-Волынская кафедра, которую возглавляет митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, отмечает этот день, как день великого пасхального торжества. В этом году на приглашение управляющего епархией в древний город Владимир на Волыни прибыли архипастыри из разных епархий. Торжественную всенощную возглавил митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Утром перед началом Богослужения на паперти собора с радостью архипастырей встречали духовенство и верующие. Дети воскресной школы в стихотворной форме поздравили гостей.

После Литургии состоялся Крестный ход к часовне всех Волынских святых.