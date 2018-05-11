Волыняне отметили день памяти всех святых земли Волынской крестным ходом

05:24, 11 мая 2018
Православие
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После Литургии состоялся Крестный ход к часовне всех Волынских святых / orthodox.vinnica.ua

Этот день волыняне отметили торжественным богослужением и крестным ходом, сообщает пресс-служба Владимир-Волынской епархии УПЦ.

/ orthodox.vinnica.ua

Владимир-Волынская кафедра, которую возглавляет митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, отмечает этот день, как день великого пасхального торжества. В этом году на приглашение управляющего епархией в древний город Владимир на Волыни прибыли архипастыри из разных епархий. Торжественную всенощную возглавил митрополит Винницкий и Барский Симеон.

/ orthodox.vinnica.ua

Утром перед началом Богослужения на паперти собора с радостью архипастырей встречали духовенство и верующие. Дети воскресной школы в стихотворной форме поздравили гостей.

/ orthodox.vinnica.ua

После Литургии состоялся Крестный ход к часовне всех Волынских святых.

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