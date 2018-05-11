Более двухсот детей и молодежи из воскресных школ Кировоградщины приняли участие в фестивале «Мир Вам!»

В храме в честь Рождества Христова г. Александрии 9 мая состоялся фестиваль воскресных школ «Мир Вам!», посвященный Светлому Христову Воскресению и Дню победы и мира.

В мероприятии приняли участие более двухсот детей и молодежи из воскресных школ Кировоградской области, а также учительский коллектив воскресной школы из города Луцк, сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

Начался фестиваль с Божественной Литургии с пояснениями. Священникам помогали прославлять Господа детский хор Свято-Троицкого храма с. Созоновна и хор «Покров» г. Луцк. Дети и взрослые подошли к Таинствам Исповеди и Причастия.

Основная часть праздника началась с приветственного слова митрополита Иоасафа, который отметил, что не зря в далеком прошлом день окончания великой войны совпал со Светлым Христовым Воскресением. Господь Иисус Христос разрушил вечную смерть, а победа наших прадедов одолела зло. Владыка благословил всех участников, чтобы достойно прославили Воскресшего Христа.

Дети своими песнями, стихами и театральными действами помогли гостям праздника окунуться в глубину слов Иисуса Христа «Мир вам!». Коллективы воскресных школ были награждены архиерейскими грамотами в благословение за участие в фестивале, также получили подарки - флипчарты.

Продолжился фестиваль на игровых и творческих зонах, а дети принимали участие в мастер-классах.

Гостями фестиваля также были сотрудники управления патрульной полиции Кировоградской области, которые рассказывали об элементарных правилах дорожного движения: дорожных знаках, сигналах светофора, правилах для пешеходов и велосипедистов, а каждый желающий имел возможность сфотографироваться с офицерами полиции.

Организаторы надеются, что фестиваль будет проводиться ежегодно.