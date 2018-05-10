РПЦ проведет заседание Священного Синода 14 мая в Петербурге

17:48, 10 мая 2018
Православие
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Историческое здание Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге / patriarchia.ru

Заседание Священного Синода состоится 14 мая в историческом здании Правительствующего Синода, сообщает patriarchia.ru.

На Левашовском мемориальном кладбище 12 мая Патриарх совершит чин малого освящения храма Всех святых, в земле Санкт-Петербургской просиявших.

13 мая он совершит чин великого освящения Троице-Измайловского собора и возглавит в нем Божественную литургию.

Запланированы посещения Никольского кладбища Александро-Невской лавры и Большеохтинского кладбища.

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