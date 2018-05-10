В УПЦ рассказали, опасаются ли массового отхода верующих

Глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви архиепископ Климент (Вечеря) рассказал, опасаются ли в Церкви массового отхода верующих в случае создания Единой поместной Церкви.

Об этом владыка Климент рассказал в интервью «BBC News Украина».

«За последние десятилетия все, кто хотел куда-то перейти, это сделали. Сейчас церковная ситуация и статистика стабильные. Даже за последние три года, когда осуществляется безумное давление на наши приходы на западной Украине - "Правый сектор" и другие маргинальные воинствующие организации заставляли верующих переходить из одной конфессии в другую, захватывали церковные помещения - конфессиональная ситуация в этих регионах не изменилась», - сказал архиепископ Климент.

Он рассказал, в каких условиях приходится существовать общинам захваченных храмов.

«Всего за эти годы было захвачено не более 40 храмов. Это не означает, что исчезло 40 приходов - просто отобрали 40 помещений. Эти приходы существуют в полу подпольном состоянии и проводят богослужения в неприспособленных для этого помещениях. А в целом количество приходов у нас только выросло, в том числе и на западе», - отметил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ.

Владыка Климент рассказал, что «по данным государственной регистрации, за последние три года сменили конфессию не более пяти приходов».

Архиепископ Климент подчеркнул, что вопрос перехода в другую конфессию зависит от религиозности верующих.

«Религиозность людей разная. Те, кто посещают храм еженедельно и живут церковной жизнью, чутко относятся к вопросам конфессиональной принадлежности. И из-за политической ситуации или других, не связанных с религией, факторов, они свой религиозный выбор не будут менять.

Участие в церковной жизни на самом деле принимает довольно небольшой процент населения, а большинство посещают богослужения время от времени. Поэтому, когда говорим о статистике количества приходов, то это именно показатель религиозных людей - тех, для кого Церковь является неотделимой частью жизни», - отметил владыка.