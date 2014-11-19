Выставка «Православная Русь. Моя история. Рюриковичи» продлится в Москве до 23 ноября

Работа XIII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь — к Дню народного единства. Моя история. Рюриковичи» продлена до 23 ноября включительно.

Как сообщают организаторы, выставка в ЦВЗ «Манеж» открыта для свободного посещения ежедневно с 10.00 до 21.30.

"Предполагалось, что работа выставки продлится до 20 ноября, однако в связи с большим интересом, проявленным к экспозиции, и постоянно увеличивающимся количеством посетителей было принято решение о продлении ее работы на 3 дня до 23 ноября" — сообщил председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Легойда.

Также он подчеркнул, что выставка-форум «Православная Русь - к дню народного единства» традиционно становится в Москве самым массовым культурным событием ноября.

История Древней Руси, с ее взлетами и падениями, дорога длиной в семь столетий, представлена на выставке в 18 мультимедийных залах общей площадью 4000 квадратных метров.

Эпоха Рюриковичей наполнена событиями, оказавшими решающее влияние на формирование не только государственности, но и всех сторон жизни исторической Руси: основание древних городов, крещение Руси, двухсотлетнее ордынское иго и его преодоление, борьба с иноземными захватчиками, превращение Москвы в один из центров европейской общественно-политической жизни. Связанные с этими вехами исторические сюжеты представлены в экспозиции с помощью нескольких сотен мультимедийных стендов и экспонатов.

Из Троице-Сергиевой лавры на выставку была принесена чтимая икона преподобного Сергия Радонежского с частицей его мощей.