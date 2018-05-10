В Республике Конго освятили новую православную церковь

Состоялось освящение церкви Святой мученицы Фотинии в Мпаке.

Она стала третьим по счету православным приходским сообществом в городе, который является второй столицей Республики Конго, сообщает "Седмица" со ссылкой на греческое информационное агентство "Амен".

Церемонию освящения храма возглавил митрополит Браззавильский и Габонский Пантелеимон в сослужении местного духовенства и при стечении большого количества верующих.

Накануне состоялось положение святых мощей в новой церкви, и была совершена вечерня.

В воскресенье, сразу же после освящения храма, в нем была отслужена первая Божественная литургия, по окончании которой состоялась хиротесия двух новых чтецов, а также награждение благотворителя церкви. Митрополит Пантелеимон передал всем благодарность Патриарха Александрийского Феодора II.

После литургии в наружном пространстве церкви состоялся праздничный обед с традиционными песнями и литургическими песнопениями, исполненными православными хорами.

Первый камень в основании новой церкви был заложен в 2007 году Патриархом Александрийским Феодором II во время его официального визита в Конго-Браззавиль. По экономическим причинам проект был прерван и возобновлен в октябре 2014 года под руководством митрополита Пантелеимона.