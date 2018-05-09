Духовенство Одесской епархии УПЦ посетило дома ветеранов с подарками и военными песнями

Сегодня, 9 мая, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел посетил семь ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в разных районах Одессы, и поздравил их с праздником Великой Победы.

Владыка преподал каждому участнику боевых действий свое архипастырское благословение, подарив Касперовские иконки Божией Матери и вручил праздничные продуктовые наборы и посильную финансовую помощь от Одесской епархии. А сопровождавший правящего архиерея хор Одесской епархии исполнил песни военных лет, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Так, митрополит Агафангел посетил полковника В.А.Киселева, который родился в 1924 году и воевал с фашистами, защищая Отечество. Ветеран Великой Отечественной войны радостно приветствовал Владыку, подчеркнув, что «это стало для меня приятной неожиданностью, которую я запомню навсегда».

Затем Владыка посетил 92-летнюю участницу Великой Отечественной войны, председателя ветеранской организации Киевского района Одессы А.П. Полещук, которая также сердечно встретила архипастыря, подчеркнув, что ей "очень радостно в своем скромном жилище" принимать митрополита.

Митрополит Агафангел пожелал участнице боевых действий крепкого здоровья, долгих и благословенных лет жизни, отметив: «Мы благодарим Вас за все, что сделали для нас. Великая Победа досталась нашему многострадальному народу большой ценой. Но Вы проявили мужество и героизм, защищая Отечество».

Также митрополит посетил с поздравлениями и других ветеранов Одессы.