В Святогорске прошел крестный ход в память о погибших во Второй мировой

Более 300 верующих приняли сегодня участие в крестном ходе из Свято-Успенской Святогорской лавры к Холму Славы в центре г. Святогорска и панихиде по случаю Дня Победы.

После Божественной литургии всё духовенство Лавры и паломники во главе с наместником обители митрополитом Святогорским Арсением прошли крестным ходом к мемориальному комплексу, посвящённому всем пострадавшим в 1941–1945 гг., - одной из пяти братских могил города, сообщает "Фома в Украине".

В числе крестоходцев были гости из Болгарии, паломнические группы из Волынской и Черкасской епархий УПЦ.

Возглавил колонну список чудотворной иконы Божией Матери «Святогорская».

Крестоходцы пели пасхальные песнопения, также во время молитвенного шествия был отслужен молебен с акафистом Божией Матери перед Святогорской иконой.

На Холме Славы верующие присоединились к проходившему здесь митингу в честь Дня Победы. Здесь владыка Арсений возглавил панихиду по всем «вождем и воином на поле брани убиенным, от ран и в пленении скончавшимся».