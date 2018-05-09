В Святогорске прошел крестный ход в память о погибших во Второй мировой

21:41, 09 мая 2018
Православие
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Более 300 верующих приняли сегодня участие в крестном ходе / svlavra.church.ua

Более 300 верующих приняли сегодня участие в крестном ходе из Свято-Успенской Святогорской лавры к Холму Славы в центре г. Святогорска и панихиде по случаю Дня Победы.

После Божественной литургии всё духовенство Лавры и паломники во главе с наместником обители митрополитом Святогорским Арсением прошли крестным ходом к мемориальному комплексу, посвящённому всем пострадавшим в 1941–1945 гг., - одной из пяти братских могил города, сообщает "Фома в Украине".

http://svlavra.church.ua/2

В числе крестоходцев были гости из Болгарии, паломнические группы из Волынской и Черкасской епархий УПЦ. 

Возглавил колонну список чудотворной иконы Божией Матери «Святогорская». 

http://svlavra.church.ua/2

Крестоходцы пели пасхальные песнопения, также во время молитвенного шествия был отслужен молебен с акафистом Божией Матери перед Святогорской иконой.

На Холме Славы верующие присоединились к проходившему здесь митингу в честь Дня Победы. Здесь владыка Арсений возглавил панихиду по всем «вождем и воином на поле брани убиенным, от ран и в пленении скончавшимся».

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