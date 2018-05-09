В УПЦ КП просят молитв о здоровье Вселенского Патриарха
19:41, 09 мая 2018Православие
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Вселенский Патриарх Варфоломей был госпитализирован 6 мая / 112.ua
Вселенский Патриарх Варфоломей был госпитализирован 6 мая с головокружением в Константинополе, после обследования 7 мая его выписали, сообщает греческое издание The National Herald.
Пресс-секретарь главы УПЦ КП Евстратий (Зоря) призвал помолиться о здоровье Вселенского Патриарха.
"В Нашей Церкви и так по дополнительной просьбе звучит молитва за Предстоятеля Константинопольской Церкви. Но молитвы за здоровье "слишком много" не бывает", - написал Евстратий (Зоря).
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