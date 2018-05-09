В УПЦ КП просят молитв о здоровье Вселенского Патриарха

Вселенский Патриарх Варфоломей был госпитализирован 6 мая с головокружением в Константинополе, после обследования 7 мая его выписали, сообщает греческое издание The National Herald.

Пресс-секретарь главы УПЦ КП Евстратий (Зоря) призвал помолиться о здоровье Вселенского Патриарха.

"В Нашей Церкви и так по дополнительной просьбе звучит молитва за Предстоятеля Константинопольской Церкви. Но молитвы за здоровье "слишком много" не бывает", - написал Евстратий (Зоря).