Архимандрит Иринарх (Колдоркин): монах Киево-Печерской лавры, до смерти избитый немцами при отступлении

Десятки тысяч священнослужителей были расстреляны и репрессированы богоборческой властью в 20-х и 30-х годах, но уничтожить всех священников и монахов кровавый режим не мог. Тех же, кому удалось выжить после гонений, бесконечных следствий и тюрем, ждали новые испытания в период Второй мировой. Заигрывая с оккупированным населением, немцы первым делом сообщили об открытии Киево-Печерской лавры. Но позже именно в период немецкой оккупации был взорван Успенский собор на глазах у монахов и верующих. А, отступая из Киева, немцы жестоко расправлялись как с мирным населением, так и с монахами. Больной туберкулезом архимандрит Иринарх был жестоко избит немецкими военными, когда те вынуждены были бежать из украинской столицы. Через некоторое время от побоев оккупантов монах Киево-Печерской лавры скончался…

Архимандрит Иринарх (в миру Иоанн Николаевич Колдоркин) родился в 1876 году в Симбирской губернии в крестьянской семье. С 15 апреля 1896 года принят в Киево-Печерский монастырь на испытание, которое проходил сначала в Тарасовской рыболовне, а затем и на других работах в экономическом ведомстве Лавры.

С 21 февраля 1899 года переведен клирошанином в Китаевскую пустынь. В сентябре 1905 перемещен на клирос Великой лаврской церкви. 20 декабря 1906 года принял монашеский постриг с именем Иринарх в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. В августе 1911 года рукоположен в сан иеродиакона, а в марте 1918 епископом Назарием (Блиновым) – в сан иеромонаха.

В сентябре 1918 года принят в открывшееся при Лавре училище пастырства. В 1920, как и другие лаврские монахи, выезжал в села для того, чтобы приобрести продукты для братии монастыря. В марте 1922 был отец Иринарх был командирован на приход села Малая Александровка Черниговской области.

Известно, что в 1920-е годы монах был награжден набедренником и наперсным крестом. А 2 января 1933 года - возведен в сан игумена.

В тридцатых годах началась новая волна борьбы советской власти с Церковью, а священнослужители и монахи попадали под массовые репрессии. По некоторым сведениям, отец Иринарх также был арестован, и два месяца находился в тюрьме, после чего был осужден на три года. Вероятнее всего, именно в заключении монах и заболел туберкулезом, которым страдал до конца своих дней.

19 сентября 1941 года немецкие войска вошли в Киев. Практически сразу в оккупированном городе верующим разрешили молиться – оккупантам крайне важно было завоевать доверие местного населения. Уже в конце сентября 1941 были возобновлены богослужения и в Киево-Печерской лавре, которая в тридцатых годах была превращена в музей, а в обитель стали возвращаться монахи, выжившие в годы репрессий.

Одной рукой открывая двери храмов, другой немецкое командование грабило православные святыни. За годы оккупации в Германию были вывезены многие ценности Лаврского музея, документы из архивов Киевских митрополитов, книги из личной библиотеки Петра Могилы. За весь период оккупации Киева 1941–1943 гг. в Лавре частично или полностью было разрушено 32 корпуса. Но самое страшное, что 3 ноября 1941 года в два часа дня был взорван Успенский собор - жемчужина зодчества и святыня Печерской обители.

Отец Иринарх был одним из монахов, которые вернулись в 1941 году на Ближние пещеры Киево-Печерской лавры. С 18 декабря 1941 вновь, после 17-летнего перерыва, возобновилась деятельность монастыря на территории Лавры. Богослужения проводились в Крестовоздвиженской церкви и на Ближних пещерах.

В марте 1942 года отец Иринарх назначен уставщиком Киево-Печерского монастыря. А 10 июля 1943 года епископ Пантелеимон (Рудык) возвел его в сан архимандрита.

Оккупация Киева длилась два года. Осенью 1943 завязались жестокие бои за Днепр, и немцы готовились к отступлению. При подходе советских войск гитлеровцы сравняли с землей села на левом берегу Днепра, поселок на Трухановом острове, подожгли Дарницу. Все мосты через Днепр были разрушены, сожжены железнодорожные станции.

23 сентября 1943 года последовал приказ о выселении в течение 48 часов всех жителей Киева от берега Днепра до улицы Саксаганского. Изгнание сопровождалось избиением тех, кто отказывался уходить, в том числе – и монахов. В архивах сохранились сведения о том, что в этот период "немцами была зверски убита, с размозжением головы, почитаемая всем верующим Киевом столетняя схимница Серафима со своей послушницей Александрой".

С 27 сентября 1943 года Лавра была закрыта немцами. Несколько лаврских послушников и монахов принудительно были вывезены из монастыря в район Ковеля, другие - отправлены на принудительные работы в Германию. Известно, что озверевшие от наступления советских войск немцы избили 72-летнего иеродиакона Аркадия (Долгоборода), который скончался от пробоев.

Такая же участь ждала и отца Иринарха. Больного туберкулезом монаха немцы избили так, что выживший в годы советских репрессий, он скончался от жестоких побоев 21 октября 1943г.

«УНИАН-Религии» по материалам Киево-Печеркой лавры.