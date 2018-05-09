Чудотворную икону Богородицы "Призри на смирение" доставили из Киева в Москву

Чудотворный образ Пресвятой Богородицы "Призри на смирение" привезли для поклонения верующих из Свято-Введенского монастыря Киева в строящийся храм святителя Гермогена в Москве.

Об этом сообщает российское информагентство.

Икону доставили по благословению Патриарха Кирилла и Митрополита Онуфрия. В Москве она будет находиться до 14 мая.

"Икона Пресвятой Богородицы "Призри на смирение" очень почитаема во многих странах. С ней связано удивительное чудо: икона отобразилась на стекле, ее закрывавшем. Сейчас стекло выставлено рядом с иконой. В 1990-е годы была проведена его экспертиза, которая показала, что произошло органическое изменение структуры стекла и данное изображение на стекле является нерукотворным", – рассказал настоятель храма, священник Алексей Довгополов.

Чудотворному образу молятся об исцелении от различных болезней: онкологии, гепатита, при потере зрения, от бесплодия (о даровании детей).