Игумен афонского Свято-Пантелеимонового монастыря пригласил Патриарха Кирилла посетить Святую Гору

Игумен афонского Свято-Пантелеимонового монастыря архимандрит Евлогий (Иванов) пригласил Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла вновь посетить Святую Гору.

Архимандрит Евлогий поблагодарил Предстоятеля РПЦ за попечительство над обителью.

Патриарх Кирилл и архимандрит Евлогий обсудили вопросы восстановления и развития Свято-Пантелеимонового монастыря.

Как сообщалось, последнее паломничество Патриарха Кирилла на Афон состоялось в мае 2016 года, во время торжеств по случаю 1000-летия присутствия русского монашества на Афоне.

По материалам patriarchia.ru.