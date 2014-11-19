Сотрудники Социального отдела Киево-Печерской лавры навестили инвалидов в городе Боярка
05:35, 19 ноября 2014Православие
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По благословению наместника Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла сотрудники Социального отдела посетили инвалидов - членов организации «Дзвони Чорнобиля» в городе Боярка, Киевской области. Об этом сообщил сайт lavra.ua.
Батюшка Лаврентий помазал всех болящих святым маслом от мощей преподобного Агапита Печерского, вручил продуктовые наборы и лаврские сувениры, а также провёл духовные беседы.
Все желающие оказать посильную помощь малообеспеченным категориям населения могут обращаться в Социальный отдел Киево-Печерской лавры.
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