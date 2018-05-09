Митрополит Онуфрий принял участие в государственной акции «Первая минута мира»

Вчера, 8 мая, Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в акции «Первая минута мира», которая состоялась в мемориальном комплексе «Национальный музей истории Украины во второй мировой войне».

Мероприятие возглавил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В акции приняли участие представители Всеукраинского Совета церквей, украинские военные, принимавшие участие в боевых действиях на востоке Украины, а также чиновники, представители Администрации Президента, общественности.