На Романовской аллее Вознесенского Печерского монастиря установили новые памятники

23:28, 08 мая 2018
Православие
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В Вознесенском Печерском монастире установили новые памятники / monasterium.ru

Вчера, 7 мая, в Вознесенском Печерском мужском монастыре Нижнего Новгорода на «Романовской аллее Славы» было установлено шесть новых памятников российским императорам и императрицам династии Романовых. 

Авторами работ являются заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Аполлонов и нижегородский скульптор Александр Горшков, сообщает "Монастырский вестник". 

/ monasterium.ru

Впервые в современной России изготовлены памятники императорам Петру II и Петру III, императрицам Елизавете Петровне и Анне Иоанновне. 

/ monasterium.ru

В настоящее время скульптор Александр Горшков работает над памятником святой мученице императрице Александре Феодоровне. 

/ monasterium.ru

7 мая на «Романовской аллее Славы» были водружены памятники императорам Петру II, Петру III и Павлу I, императрицам Екатерине I, Елизавете Петровне и Екатерине Великой. 

/ monasterium.ru

Освящение второго этапа «Романовской аллеи Славы» запланировано на престольный праздник обители – Вознесение Господне. 

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