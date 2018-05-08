На Романовской аллее Вознесенского Печерского монастиря установили новые памятники

Вчера, 7 мая, в Вознесенском Печерском мужском монастыре Нижнего Новгорода на «Романовской аллее Славы» было установлено шесть новых памятников российским императорам и императрицам династии Романовых.

Авторами работ являются заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Аполлонов и нижегородский скульптор Александр Горшков, сообщает "Монастырский вестник".

Впервые в современной России изготовлены памятники императорам Петру II и Петру III, императрицам Елизавете Петровне и Анне Иоанновне.

В настоящее время скульптор Александр Горшков работает над памятником святой мученице императрице Александре Феодоровне.

7 мая на «Романовской аллее Славы» были водружены памятники императорам Петру II, Петру III и Павлу I, императрицам Екатерине I, Елизавете Петровне и Екатерине Великой.

Освящение второго этапа «Романовской аллеи Славы» запланировано на престольный праздник обители – Вознесение Господне.