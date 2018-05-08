На сайте Свято-Троицкой Сергиевой лавры доступно более 15 тысяч рукописей

На официальном сайте Свято-Троицкой Сергиевой лавры размещено в открытом доступе более 15 тысяч рукописей.

Их оцифровка осуществлялась в рамках совместного проекта Лавры с Российской Государственной Библиотекой, сообщает Богослов.ru.

Среди материалов сайта можно выделить собрание рукописных книг Е.В. Барсова, собрание рукописных книг Иосифо-Волоцкого монастыря, собрание рукописных книг В.Ф. Одоевского, архив Платона (Левшина), митрополита Московского, собрание рукописных книг святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского и Коломенского и многое др.