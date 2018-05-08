В связи с массовым отравлением детей во всех храмах Черкасс УПЦ молятся о выздоровлении больных

В связи с массовым отравлением детей в г. Черкассы, сегодня, 8 мая, во всех храмах города в 12.00 часов были отслужены заздравные молебны с акафистами Господу, Пресвятой Богородице, великомученику Пантелеимону и святым врачам -бессребреникам за здравие пострадавших детей в результате отравления неизвестным химическим веществом во время утренней школьной линейки в школе №8.

Завтра после Божественной Литургии во всех храмах Черкасс также будут молиться за здоровье пострадавших детей и их родителей, сообщается на сайте Черкасской епархии УПЦ.

Духовенство епархии призывает всех неравнодушных "отложить свои дела и, не смотря на конфессиональную принадлежность, стать на общую молитву в эту трудную для людей минуту".

Напомним, что сегодня около 09:40 в г. Черкассы в школе № 8, по ул. Оборонной во время линейки стало плохо большому количеству детей.

Обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия устанавливаются. Всего на линейке находилось 424 ученика. На место вызваны бригады медиков. Сейчас в школе дежурят все службы, а патруль обеспечивает охрану места происшествия.

По состоянию на 12.30 8 мая в Черкасскую областную детскую больницу был госпитализирован 51 ребенок, из них 11 детей находились в реанимации.