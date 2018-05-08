Митрополит Онуфрий говорил с Послом США о межконфессиональных отношениях в Украине

Сегодня, 8 мая, Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Украине госпожу Мари Йованович по ее просьбе.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, во время встречи обсуждались вопросы межконфессиональных отношений.

Американского дипломата сопровождали сотрудники Посольства Р. Фармер и В. Пасечник. На встрече со стороны Украинской Православной Церкви присутствовали: Председатель Информационно-просветительского отдела архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент и заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Данилевич.

Митрополит Онуфрий среди прочего выразил принципиальное убеждение в том, что восстановление единства украинского Православия должно происходить исключительно на канонической основе.