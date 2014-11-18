В Свято-Введенский монастырь Киева 23 ноября с Афона доставят частицу мощей великомученика Пантелеимона

В Свято-Введенский мужской монастырь Киева (ул. Московская, 42) 23 ноября со Святой Горы Афон будет доставлена копия чудотворного образа и частица мощей великомученика Пантелеимона.

Оригинал иконы великомученика и целителя Пантелеимона находится в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне.

Торжественная встреча иконы и частицы мощей состоится в 11.30 в аэропорту Борисполь, терминал D. Выезд автобуса в 10.30 от Свято-Введенской обители.

В 12.30 святыню встретят в Свято-Введенском монастыре.

Молебное пение по случаю встречи святыни возглавит наместник обители епископ Дамиан.