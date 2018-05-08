Во всех храмах УПЦ молятся о погибших во Второй мировой войне

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия 8-9 мая во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви совершаются заупокойные богослужения в память об усопшим во Второй мировой войне и молебны о защитниках Отечества.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, соответствующий циркуляр Киевской митрополии был направлен всем епархиальным архиереям Украинской Православной Церкви.

Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий 9 мая возглавит панихиду у стелы на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы (Киев, ул. Лаврская). Около 9.00 начнется шествие насельников Киево-Печерской Лавры, духовенства Киевской епархии, студентов Киевской духовной академии и семинарии к месту проведения панихиды.