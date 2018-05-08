Община собора УПЦ подарила 13 коров скиту в Чернобыльской зоне

По благословению епископа Варсонофия, община Воскресенского кафедрального собора Украинской Православной Церкви передала в дар 13 коров в Пустынно-Никольский скит Киево-Покровского женского монастыря.

Об этом сообщает прес-служба Воскресенского кафедрального собора УПЦ.

Благочинный Полесского округа Бородянского викариатства протоиерей Иоанн Токарук от лица игумении Калисфении и насельниц монастыря поблагодарил епископа Варсонофия за столь необходимый подарок в виде крупных домашних животных. Протоиерей Иоанн занимался организацией перевозки стада на хозяйственный двор скита.

Чернобыльский пустынный монастырь возрождается к жизни. Скит расположен в Киевской области рядом с бывшим селом Бычки, жители которого покинули зону в связи аварией на ЧАЭС, на самой границе Полесского района и 30-километровой зоны отчуждения. Однако местная земля и сегодня пригодна для содержания домашнего скота своими щедрыми угодьями.

На протяжении 300 лет здесь молились 6 поколений монахов. В монастырский комплекс входит церковь, корпуса келий, часовня, кухня-столовая, гаражи с техникой, пасека, а также несколько хозяйственных зданий, в которых содержатся коровы, козы, куры.

Благодаря пожертвованию благотворителей Кафедрального собора УПЦ, в Пустынно-Никольском ските теперь большое пополнение и поголовье крупного рогатого скота значительно увеличилось.