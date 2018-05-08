В УПЦ говорят, что в Голосеевском монастыре не знали, кем является Лусварги

Представители Украинской Православной Церкви, в одном из монастырей которой жил бразилец Рафаэль Лусварги, говорят, что монахи не понимали, что он принимал участие в боях на Донбассе на стороне сепаратистов.

Об этом в интервью "BBC News Украина" рассказал архиепископ Климент, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.

"Вряд ли монахи этого монастыря четко понимали, кем является этот человек. Во-вторых, в монастыре он не занимался никакой деструктивной деятельностью", - отметил архиепископ Климент.

Ранее украинский суд приговорил Рафаэля Лусварги к 13 годам тюрьмы по двум статьям: "создание террористической организации" и "создание незаконных вооруженных формирований".

Во время судебного процесса он признал свою вину. Но потом другой суд отменил этот приговор для возможного обмена пленными и назначил новое рассмотрение дела.

Бразилец сначала был под стражей, а затем ему изменили меру пресечения, и он оказался на свободе - жил в одном из киевских монастырей Украинской Православной Церкви.

"Почему так произошло - это вопрос не к Украинской Православной Церкви, а к украинскому судопроизводству, прокуратуре, СБУ и другим институтам, в результате действий которых этот человек получил полное право жить на территории монастыря или в любом другом помещении города Киева", - объяснил архиепископ Климент.

"Поэтому странно слышать, будто монастырь УПЦ кого-то прятал", - добавил он.

"Этот человек там жил, поскольку имел на это полное право, и его предоставило ему украинское государство... Так же, как тысячи других людей, он мог там молиться или выполнять послушания, что не представляет никакой угрозы для безопасности Украины", - сказал владыка Климент.

На прошлой неделе информация о том, что Рафаэль Лусварги живет на воле в монастыре попала в медиа.

В пятницу представители националистических организаций "Национальный корпус", С14 и "Традиции и порядок" силой привели его в СБУ. В СБУ поблагодарили националистов за "активную позицию" и заверили, что будут действовать исключительно "в правовом поле".

"BBC News Украина".