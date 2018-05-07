В День Победы в Святогорске пройдет крестный ход и панихида по погибшим во Второй мировой
23:23, 07 мая 2018Православие
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В Святогорске пройдет крестный ход и панихида по погибшим во Второй мировой / svlavra.church.ua
В День Победы, 9 мая, на Холме Славы в центре г. Святогорска состоится торжественный митинг, для молитвенного участия в котором из Святогорской лавры пройдет крестный ход.
Также в этот день в Святогорске будет отслужена панихида по всем погибшим во Второй мировой войне, сообщается на сайте Святогорской лавры.
"Почтить память о великом подвиге нашего народа - наших дедов, отцов и матерей - священный неоплатный долг нас, живущих", - сообщают организаторы.
Начало крестного хода - в 9 утра 9 мая от стен Святогорской обители.
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