На Закарпатье освятили новый храм УПЦ
В воскресенье, 6 мая, управляющий Мукачевской епархией УПЦ, архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил архиерейское богослужение в Свято-Георгиевском храме села Батево в Береговском районе Закарпатской области.
Перед началом литургии архипастырь совершил чин освящения нового престола и храма, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.
Встречали архиерея воспитанники Воскресной школы и настоятель храма – протоиерей Михаил Буркало.
Во время богослужения звучали усиленные молитвы о мире в Украине.
В конце был совершен крестный ход вокруг храма с уставным чтением Евангелия.
В завершение владыка обратился со словом наставления к собравшимся, в котором выразил благодарность настоятелю протоиерею Михаилу и прихожанам за положенные ими труды для строительства храма.