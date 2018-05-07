На Закарпатье освятили новый храм УПЦ

В воскресенье, 6 мая, управляющий Мукачевской епархией УПЦ, архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил архиерейское богослужение в Свято-Георгиевском храме села Батево в Береговском районе Закарпатской области.

Перед началом литургии архипастырь совершил чин освящения нового престола и храма, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

Встречали архиерея воспитанники Воскресной школы и настоятель храма – протоиерей Михаил Буркало.

Во время богослужения звучали усиленные молитвы о мире в Украине.

В конце был совершен крестный ход вокруг храма с уставным чтением Евангелия.

В завершение владыка обратился со словом наставления к собравшимся, в котором выразил благодарность настоятелю протоиерею Михаилу и прихожанам за положенные ими труды для строительства храма.