На месте бывшего Златоустовского монастыря обнаружили часть ограды XIV века.

Кирпичную кладку с элементами белого камня рабочие обнаружили при прокладке коммуникаций, сообщает "Фома".

Ранее в переулке уже были найдены белокаменные надгробия XVI – XVII веков, а также другие артефакты. В дальнейшем на месте находок, возможно, появится экспозиция под открытым небом.

Первые упоминания о Златоустовском монастыре Москвы относятся к XIV – началу XV веков. В 1479 году на его территории по указу Ивана III была построена каменная соборная церковь, а к 1679 году здесь было уже три каменных храма: церковь Феодора Стратилата, Покровская церковь и теплая церковь Нерукотворного Образа.

После революции, в 1918 году, монастырь закрыли, а здания переустроили под коммунальные квартиры. К 1933-му все церковные постройки снесли, а на их месте появились жилые дома в стиле конструктивизма.

До наших дней от всего архитектурного ансамбля Златоустовского монастыря остался только двухэтажный корпус.