В Эстонии впервые отпраздновали память святой блаженной Екатерины Пюхтицкой

В Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре в Эстонии впервые 5 мая праздновалась память святой блаженной Екатерины Пюхтицкой, прославление которой состоялось 20 марта.

Накануне в Успенском соборе обители было отслужено всенощное бдение с литией, сообщает patriarchia.ru.

Божественную литургию в Успенском соборе совершили епископ Лазарь и епископ Сергий в сослужении клириков Пюхтицкой обители и духовенства Эстонской Православной Церкви.

За богослужением молились настоятельница монастыря игумения Филарета (Калачева) с сестрами обители, почетные гости, многочисленные паломники и прихожане.

По окончании литургии духовенство и молящиеся прошли крестным ходом с образом святой блаженной Екатерины Пюхтицкой, было совершено славление святой.

С проповедью к собравшимся обратился епископ Нарвский Лазарь.

Праздник завершился трапезой, во время которой читалось житие святой блаженной Екатерины.

Участники праздника также получили в подарок от сестер обители подготовленную монастырским издательством книгу «Пюхтицкая обитель и ее блаженная старица Екатерина» и образок святой.

*** Екатерина Малков-Панина родилась 15 мая 1889 года в Финляндии, в крепости Свеаборг, в семье военного инженера Василия Малков-Панина. В семье было шестеро детей.

До 1900 года семья проживала в Гельсингфорсе (Хельсинки), затем переехала в Гатчину. В начале ХХ века Екатерина училась на естественном факультете Бестужевских курсов, по окончании которых в 1912-1913 годах работала в Энтомологическом обществе. В 1914 году Екатерина поступила на курсы сестер милосердия и одновременно стала работать в бесплатных городских больницах, позже трудилась в тыловом госпитале, затем перевелась в летучий отряд Георгиевской общины: сестры милосердия этого отряда оказывали помощь раненным бойцам, которых выносили с поля боя.

После тяжелой болезни Екатерина устроилась работницей в село Беззаботное под Петербургом, а в 1919 году с родителями приехала в Эстонию.

5 июля 1922 года Екатерина была принята в число послушниц Пюхтицкого монастыря. С первых дней своей жизни в обители она стала вести себя по временам странно, юродствовала. Вскоре ее перевели в Гефсиманский скит, находившийся в 30 километрах от монастыря.

В начале Отечественной войны Гефсиманский скит был ликвидирован, а его насельницы вернулись в монастырь. Екатерина в 1942 году была отпущена домой ухаживать за больными престарелыми родителями, которые жили в Таллине. В том же году она похоронила мать и осталась жить со своим отцом. В Таллине Екатерина посещала подворье Пюхтицкого монастыря и предсказала (почти за 20 лет) его закрытие.

В 1947 году Екатерина похоронила своего отца и вернулась в монастырь, после чего начала открыто юродствовать.

Екатерину широко почитали в православном народе как имевшую дар прозорливости и исцеления. К ней стекались за советом и молитвой многочисленные паломники.

В апреле 1966 года архиепископом Алексием келейно, в игуменских покоях Пюхтицкого монастыря, был совершен постриг в мантию послушницы монастыря Екатерины с оставлением прежнего имени.

5 мая 1968 года, на празднование жен-мироносиц, мать Екатерина мирно отошла ко Господу.