Предстоятель УПЦ с архипастырским визитом посетил Роменскую епархию

18 ноября Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий с архипастырским визитом посетил самую молодую в Украине - Роменскую епархию.

В этот день Архипастырь возглавил Божественную литургию в Свято-Духовском кафедральном соборе города Ромны.

Его Блаженству сослужили: епископ Роменский и Бурынский Иосиф, наместник Рождества Богородицы Десятинного мужского монастыря Киева архимандрит Гедеон (Харон), пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ иеромонах Пафнутий (Мусиенко), духовенство Роменской епархии.

В конце богослужения Его Блаженство обратился к православным роменчанам со словами наставления и поздравил правящего архиерея епископа Иосифа с первой годовщиной епархии и 6-летием епископской хиротонии, наградив его орденом Украинской Православной Церкви святого благоверного князя Ярослава Мудрого.