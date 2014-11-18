В Москве 18-19 ноября пройдет первый Международный съезд православной молодежи

18-19 ноября в Москве пройдет первый Международный съезд православной молодежи, но который съедутся более 10 тысяч представителей церковных и общественных молодежных организаций из разных стран.

Открытие съезда состоится во вторник 18 ноября, в 16.00, на территории Всероссийского выставочного центра, где будет организована культурно-образовательная программа для молодежи.

Перед открытием форума глава Cинодального отдела по делам молодежи епископ Выборгский и Приозерский Игнатий совершит в храме Христа Спасителя Божественную литургию.

Второй день работы съезда, 19 ноября, пройдет в храме Христа Спасителя, где в ходе различных секций пройдет обсуждение основных направлений развития молодежной работы. В числе заявленных тем обсуждения: апологетическая миссия молодежи, православная молодежь и противодействие терроризму, организация молодежных клубов, молодежные лидеры в церкви.

Также в храме Христа Спасителя пройдет презентация молодежных проектов, победивших в конкурсном отборе, среди которых «Вахта памяти на Эльбрусе», «Георгиевские игры», «Христианский правозащитный центр», «Единый центр дистанционного образования молодежных лидеров», «Школа «Вера и дело», «Старший друг», «Православная социальная сеть Elitsy».

Завершится съезд пленарным заседанием, на котором с докладом о перспективах и путях развития молодежной работы в Русской Православной Церкви выступит председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Игнатий.