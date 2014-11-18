Митрополит Онуфрий - Луганской епархии УПЦ: Перед лицом испытаний сохраняйте единство между собой

К 70-летию образования Луганской епархии свое поздравление митрополиту Луганскому и Алчевскому Митрофану направил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко!

Дорогие отцы, братия и сестры!

Сердечно поздравляю вас с 70-й годовщиной основания Луганской епархии. Страницы истории Православия на Луганщине восходят к XVI-XVII векам. В XVIII веке территория нынешней Луганской области входила в епархию святителя Иоасафа Белгородского (1705-1754 гг.). Будучи выходцем с Полтавщины, Святитель утверждал в вашем регионе православную веру. Его труды на благо Церкви Христовой принесли обильные плоды, а впоследствии и сам Иерарх был причислен к лику Святых.

Сегодня Луганская епархия переживает трудные времена. В ваш дом пришла война, а с ней разрушения и смерть. Вся наша Церковь молится о восстановлении мира в вашем регионе, сострадает и сопереживает вам, ибо по слову святого апостола Павла, «страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» (1 Кор. 12. 26). Вы — члены нашей Церкви, вы — наши братья и сестры, вы — дороги нам, и мы молитвенно и деятельно с вами в эти дни испытаний. Мы знаем, что Господь не посылает человеку испытания выше сил. И что через испытание совершенствуется наш дух и наша вера.

В эти трудные дни, дорогие мои, хотел бы напомнить вам слова, с которыми Господь наш Иисус Христос часто обращался к Своим ученикам — «Не бойтесь!». Когда апостолы ночью находились в лодке посреди Галилейского моря, Спаситель пришел к ним по водам и сказал: «успокойтесь; это Я, не бойтесь» (Мф. 14, 27). Накануне Своих спасительных страданий Господь сказал Своим ученикам: «не бойтесь, ибо Я победил мир» (Ин. 16, 33).

После Своего воскресения Господь является Своим ученикам, имевшим страх перед внешними, и говорит им: «Мир вам!» (Лк. 24, 36). А поэтому и сегодня, когда пламя войны полыхает в вашем доме, мне бы хотелось напомнить и повторить вам эти жизнеутверждающие слова нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа — «Не бойтесь! Мир Вам!». После бури обязательно наступит затишье, время созидательной работы, время мира и спокойствия.

Дорогие братья и сестры! Перед лицом испытаний сохраняйте единство между собой, пребывайте в послушании у ваших пастырей и, в особенности, держитесь своего архипастыря — владыки Митрофана, который является одним из самых опытных и мудрых архипастырей нашей Церкви. «Благодать Вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» (Еф. 1, 2).

Возношу свои молитвы о вашем крае, о его православных верных и о единстве со Святой Церковью.

Призываю на всех вас Божие благословение!

С любовью о Господе

+ОНУФРИЙ

МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ

14 ноября 2014 г.

г. Киев

Пресс-служба Украинской Православной Церкви