В Киеве Предстоятель УПЦ освятил накупольные кресты для Свято-Успенского храма

В воскресенье, 6 мая, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском храме Киева, на Позняках.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, перед литургией митрополит Почаевский Владимир доставил в храм копию чудотворной иконы Божией Матери.

Его Блаженству сослужили митрополит Некресский Сергий (Грузинская Православная Церковь), наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир, ректор КДАиС епископ Сильвестр, духовенство храма и гости в священном сане.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди.

После Божественной литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятил кресты для нового храма и их сразу установили на церковные купола.

Храм Успения Пресвятой Богородицы построен на месте церкви, которая существовала здесь с 1743 года и была освящена в честь трех святителей – Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова; впоследствии храм неоднократно перестраивался, а в 1938-м году был разрушен по приказу тогдашнего большевистского руководства. 25 мая 2014 года после Божественной литургии, которую возглавил епископ Климент, была торжественно совершена закладка камня на строительство нового храма. Сегодня это сооружение в византийском стиле с нижним и верхним храмом, воскресной школой и баптистерием.