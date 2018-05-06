В Эстонской Православной Церкви назвали кандидатов на должность Предстоятеля, которого выберут 29 мая

Избрание нового Предстоятеля Эстонской Православной Церкви состоится 29 мая.

Такое решение было принято на заседании Синода Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре 5 мая.

Заседание возглавил временно управляющий Эстонской Православной Церковью епископ Нарвский и Причудский Лазарь.

На Синоде был оглашен список кандидатов на должность Предстоятеля Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата: архиепископ Верейский Евгений, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, и епископ Нарвский и Причудский Лазарь, временно управляющий Эстонской Православной Церковью, сообщает официальный сайт ЭПЦ МП.