В Эстонской Православной Церкви назвали кандидатов на должность Предстоятеля, которого выберут 29 мая
16:15, 06 мая 2018Православие
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Пюхтицкий монастырь / Православие.Ru
Избрание нового Предстоятеля Эстонской Православной Церкви состоится 29 мая.
Такое решение было принято на заседании Синода Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре 5 мая.
Заседание возглавил временно управляющий Эстонской Православной Церковью епископ Нарвский и Причудский Лазарь.
На Синоде был оглашен список кандидатов на должность Предстоятеля Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата: архиепископ Верейский Евгений, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, и епископ Нарвский и Причудский Лазарь, временно управляющий Эстонской Православной Церковью, сообщает официальный сайт ЭПЦ МП.
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