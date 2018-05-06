80 лет назад в Бутово были расстреляны более 20 тыс верующих: Богослужение на месте трагедии

В день Собора новомучеников, в Бутове пострадавших, 5 мая, на Бутовском полигоне (Московская область) состоялась Божественная литургия под открытым небом.

Богослужение состоялось на месте массовых расстрелов и захоронения жертв политических репрессий, в том числе многих священнослужителей и мирян, прославленных ныне в сонме новомучеников, сообщает patriarchia.ru.

Всего на Бутовском полигоне с августа 1937 года по октябрь 1938 года были расстреляны 20 761 человек.

"Те, кто отправлял грузовики с приговоренными к смерти, расстреливал людей в Бутово и сбрасывал их в ров, не могли представить, что память убиенных будет так торжественно прославляться, что истина, которую они исповедуют, станет истиной для миллионов людей, что вера возродится в народе",- сказал, обращаясь к верующим Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Мы совершили Божественную литургию на могилах людей, замученных и убитых за веру... Их жертва, принесенная за Господа, была абсолютно свободной. Большинство из них могли отказаться от веры, похулить Господа, встать в ряды тех, кто был тогда так необходим власти, - пропагандистов, боровшихся с религией. Тогда и Бутова бы не было! Но они этого не сделали - ни архиереи, ни священники, ни монахи, ни множество мирян. Все они погребены здесь потому, что оказались верными Господу даже до смерти", - отметил Патриарх Кирилл.