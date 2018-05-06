Богородичанский и Адамовский монастыри УПЦ создали официальные страницы в Facebook

Скиты в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Богородичном и святителя Иоанна Шанхайского в Адамовке Донецкой области создали официальные страницы в Facebook, сообщает сайт Святогорской лавры.

На аккаунтах скитов можно ознакомиться с жизнью святых обителей, расписанием богослужений, узнать новости, посмотреть свежие фотографии и видеозаписи.

Богородичный женский скит Свято-Успенской Святогорской лавры в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» был основан в 2000 году стараниями наместника обители митрополита Святогорского Арсения. Расположен в селе Богородичное Славянского района Донецкой области. В мае 2006 года в молодой обители состоялся первый монашеский постриг, а в декабре того же года ей официально присвоен статус скита Святогорской лавры.

Скит в честь святителя Иоанна Шанхайского расположен в селе Адамовка, на родине знаменитого чудотворца. Основан 21 октября 2007 года. Верхний престол главного храма скита посвящен великому святителю Иоанну Шанхайскому, нижний престол – Архистратигу Михаилу, в честь памяти его чуда в Хонех.