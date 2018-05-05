Накануне Недели о самарянке Митрополит Онуфрий возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре

Накануне Недели 5-й после Пасхи, о самарянке, 5 мая, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, завтра Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавит Божественную литургию в Свято-Успенском храме на левом берегу Днепра (вул. Урловская, 20). Начало богослужения в 9:00.

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