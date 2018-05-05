Православные вспоминают встречу Господа и самарянки: история пятой недели после Пасхи

Фотиния - согласно Преданию, именно так звали самарянку, которую Господь встретил у колодца и через которую обратил целое селение (4-я глава Евангелия от Иоанна). Этому событию посвящена пятая неделя по Пасхе, которая в этом году выпадает на 6–12 мая.

Самаряне - малочисленная этническая группа, потомки язычников, которые заселили эту землю после пленения Вавилоном израильского народа. Их религиозные представления серьезно отличались от традиционной веры иудеев.

К моменту описываемой истории иудеи и самаряне уже на протяжении нескольких веков находились во взаимной вражде и друг с другом не общались.

Христос вместе с учениками возвращался в Галилею, на север страны, через Самарию - таков был кратчайший путь. Здесь, недалеко от города Сихем у подножья горы Гаризим Он остановился отдохнуть у колодца Иакова. Ученики же пошли в селение, чтобы купить еды.

В этот-то момент из города за водой пришла женщина с кувшином, приспособленным, чтобы спускать его в глубокий колодец. Иисус попросил её набрать воды для Него.

«Как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки?» - удивилась Фотиния. «Если бы ты знала дар Божий, - ответил Христос, - и Кто говорит тебе "дай Мне пить", то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую...» - «Господин! Тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у Тебя вода живая? Неужели Ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?»

Иисус сказал в ответ то, чего она никак не ждала услышать: «Всякий, кто пьет эту воду, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».

Тогда в своем простодушии собеседница Спасителя просит: «Господи, дай мне такую воду, чтоб мне больше не ходить на колодец!» А Христос велит ей идти в город и вернуться к колодцу вместе с мужем, чтоб Он мог разъяснить ей смысл сказанного. «У меня нет мужа», - призналась женщина. «Ты правду сказала. У тебя было пять мужей, а тот, с которым ты живешь сейчас, не муж тебе», - ответил Господь.

Фотиния удивлена прозорливостью Сидящего перед ней, но продолжает спрашивать. Всё с той же искренностью и простотой сразу принимается выяснять самый важный для нее вопрос: чья же вера - правая? «Вижу, Господи, что ты пророк! Отцы наши поклонялись Богу на этой горе, а вы, иудеи, говорите, что место поклонения Ему - в Иерусалиме».

«Поверь Мне, - отвечает Христос, - что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе».

«Знаю, - не унимается Фотиния, - что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все». На что Господь отвечает прямо этой бесхитростной женщине: «Это Я, Который говорю с тобой».

Что должно было произойти в ее душе? Она бежит в город, где рассказывает о прозорливом Страннике, заговорившем с ней: не он ли Христос? И тогда жители Сихема выходят к колодцу. Господь по их просьбе два дня пробыл в этом городе, и многие уверовали в Него.

Это событие и вспоминает Церковь в послепасхальные недели. И применяет к нам слова, сказанные Христом самарянке. В кондаке это отражено так: «На середине праздника законного Ты, Творец всего мира и Владыка, возглашал присутствующим, Христе Боже: "Приходите и зачерпните воды бессмертия!" Потому мы припадаем к Тебе и с верою взываем: "Даруй нам милости Твои, ибо Ты - источник жизни нашей!"»

В отличие от расслабленного, дальнейшая судьба самарянки Фотинии нам известна: она крестилась и в 66 году, при императоре Нероне, за христианскую веру приняла в Риме мучения и смерть, вместе с сыновьями Иосией и Виктором (Фотином), а также сестрами Анастасией, Параскевой, Кириакией, Фото и Фотидой. Предание говорит, что благодаря самарянке ко Христу обратилась дочь императора Нерона Домнина, также впоследствии пополнившая сонм христианских мучеников.

По материалам "Фомы в Украине".