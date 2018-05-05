В 130-ю годовщину освящения храма на Черниговщине Гомельский архиепископ передал общине икону с мощами святых

19:39, 05 мая 2018
Православие
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Гомельский архиепископ передал общине храма икону с мощами святых / orthodox.cn.ua

Свято-Никольскому храму села Вертиевка Нежинского района исполнилось 130 лет. По случаю празднования этой даты архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент и Гомельский и Жлобинский архиепископ Стефан совершили Божественную литургию.

Образ с частицами мощей гомельских святых – праведного Иоанна Кормьянского и преподобной Манефы Гомельской – передал в дар общине храма архиепископ Стефан, сообщает пресс-служба Нежинской епархии.

/ orthodox.cn.ua

После чтения Святого Евангелия архиепископ Стефан, который родился в Вертиевке, обратился к землякам со словом проповеди.

/ orthodox.cn.ua

За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

/ orthodox.cn.ua

Воспитанники местной воскресной школы поздравили архиереев и гостей пасхальными песнопениями. После этого владыка Климент благословил всех молящихся и вручил им святые иконки и свечи, опаленные Благодатным огнем из Иерусалима.

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