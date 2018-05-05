На сайте Овручской епархии УПЦ появилась хакерская провокация

Митрополит Овручский Виссарион сообщил, что епархия не имеет отношения к посланию, содержащему текст в поддержку ЕПЦ.

Послание было опубликовано на официальном сайте епархии утром 5 мая, однако спустя короткое время его удалили. Соответствующее заявление разместила пресс-служба епархии.

«Официально заявляю, к посланию (о Единой Поместной Православной Церкви) за моей подписью, я не имею никакого отношения. Удивляюсь цинизму врагов канонической УПЦ», – написал в своем комментарии митрополит Овручский и Коростенский Виссарион.