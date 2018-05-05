На сайте Овручской епархии УПЦ появилась хакерская провокация
19:11, 05 мая 2018Православие
108
Митрополит Овручский Виссарион / news.church.ua
Митрополит Овручский Виссарион сообщил, что епархия не имеет отношения к посланию, содержащему текст в поддержку ЕПЦ.
Послание было опубликовано на официальном сайте епархии утром 5 мая, однако спустя короткое время его удалили. Соответствующее заявление разместила пресс-служба епархии.
Неизвестные разместили на сайте епархии заявление от имени архиепископа / ovruch.church.ua
«Официально заявляю, к посланию (о Единой Поместной Православной Церкви) за моей подписью, я не имею никакого отношения. Удивляюсь цинизму врагов канонической УПЦ», – написал в своем комментарии митрополит Овручский и Коростенский Виссарион.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter