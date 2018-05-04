В Черкасской области строят монастырь, который станет местным "маленьким Афоном"

Мужской монастырь в честь преподобного Алексия, человека Божия, строится в лесу возле села Плескачовка Смелянского района Черкасской области.

Сегодня, 4 мая, митрополит Черкасский и Каневский Софроний совершил освящение престола главного храма обители и выразил надежду, что со временем монастырь станет «маленьким Афоном» на Смелянщине, сообщает сайт Черкасской епархии УПЦ.

«Я надеюсь, что со временем эта обитель станет маленьким Афоном, – сказал владыка Софроний после чина освящения. – Здесь есть все условия для тех, кто ищет уединенной монашеской жизни, кто хочет ступить на путь настоящего подвижничества».

Монастырь преподобного Алексия уже шесть лет строится усилиями его наместника архимандрита Алексия (Павленко). Обитель задумана им как монастырь, где монахи и послушники будут жить по принципу древних скитов: каждый отдельно, наедине с молитвой, подвигами и живой природой. Общими для насельников будут только Божественная литургия и праздничная трапеза. Классическим примером такой жизни является монашеский Афон.

Будущий монастырь лишен удобств: здесь нет света, а только генератор на всякий случай, нет мобильной связи, Интернета, телевидения и других благ цивилизации. Однако в храме есть собственное экономичное отопление, отапливается даже пол в трапезной. Для обустройства монашеской жизни местной властью выделено около 20 гектаров угодий: плодородная земля, лес, небольшой рыбный пруд.

К настоящему времени обитель уже способна принять до двадцати монахов: каждый с помощью наместника и имеющихся стройматериалов может построить себе келью и жить отдельно. Пока в монастыре трудятся три человека – архимандрит Алексий и два его верных помощника.

«Конечно, люди приезжают. Услышат, что есть такой монастырь, начитаются книг о святых подвижниках – и к нам. Но выдерживают не более месяца. Город далеко, асфальтовых дорог нет, связи никакой, развлечений тем более, трапеза тоже аскетическая. Поэтому приедут такие гости, полюбуются здешней красотой, послушают птиц, а вскоре и птички им надоедают, и дышать трудно... Пакуют свои чемоданы, я даю денег за обратный путь – на том их «подвижничество» заканчивается», – рассказал архимандрит Алексий.

Строительные работы в монастыре не прекращаются. Ночью в храме совершаются службы по монашескому чину.